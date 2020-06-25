Наводнение в Западной Украине, которое вызвали интенсивные осадки с 22 по 24 июня 2020 года, унесло жизни троих людей, 285 населенных пунктов пострадали от воды.

Стихия ударила по Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях, отчитывается ГСЧС в утренней сводке 25 июня.

Подтопило:

234 населенных пункта — в Ивано-Франковской области;

37 населенных пунктов — в Черновицкой области;

12 населенных пунктов — во Львовской области;

2 населенных пункта — в Тернопольской области.

Читайте: Мы теряем людей и деньги: Зеленский призвал разработать план по противодействию паводкам

Пострадали:

9 994 дома;

9 объектов социальной и бытовой сферы;

3 340 подвалов;

13 390 приусадебных участков.

Разрушено:

117 км автодорог

64 моста.

Непогода в Украине, которая ударила по западным регионам, нанесла значительным материальный ущерб этим областям.

Ивано-Франковская ОГА называла сумму ущерба около 400 млн грн.

Местные жители делились в социальных сетях снимками последствий наводнения в Западной Украине, на которых показывали свои разрушенные дома, разбитые дороги и мусор.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину помочь им в борьбе с последствиями непогоды.