Наводнение в Западной Украине, которое вызвали интенсивные осадки с 22 по 24 июня 2020 года, унесло жизни троих людей, 285 населенных пунктов пострадали от воды.
Стихия ударила по Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях, отчитывается ГСЧС в утренней сводке 25 июня.
Подтопило:
- 234 населенных пункта — в Ивано-Франковской области;
- 37 населенных пунктов — в Черновицкой области;
- 12 населенных пунктов — во Львовской области;
- 2 населенных пункта — в Тернопольской области.
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Пострадали:
- 9 994 дома;
- 9 объектов социальной и бытовой сферы;
- 3 340 подвалов;
- 13 390 приусадебных участков.
Разрушено:
- 117 км автодорог
- 64 моста.
Непогода в Украине, которая ударила по западным регионам, нанесла значительным материальный ущерб этим областям.
Ивано-Франковская ОГА называла сумму ущерба около 400 млн грн.
Местные жители делились в социальных сетях снимками последствий наводнения в Западной Украине, на которых показывали свои разрушенные дома, разбитые дороги и мусор.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину помочь им в борьбе с последствиями непогоды.