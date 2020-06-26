Служба безпеки України розслідує причини руйнівних повеней на Заході Україні за ст. 441 Кримінального кодексу України про екоцид.

Оперативники зафіксували масове знищення рослинного світу, що, ймовірно, могло призвести до екологічної катастрофи.

СБУ вже передала в прокуратуру матеріали щодо незаконного вирубування лісів, неналежної лісогосподарської діяльності та невиконання заходів із охорони навколишнього природного середовища уповноваженими особами на території західних областей.

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СБУ розслідує повені в Західній Україні як екоцид / 4 фотографии

Причини і передумови, які призвели до людських жертв і підтоплень наразі вивчаються. За однією із версій слідства вони, ймовірно, можуть бути викликані незаконним веденням господарства і бездіяльністю посадовців.

До слова, ст. 411 про екоцид передбачає відповідальність за масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу.

Вона передбачає позбавлення волі терміном від восьми до 15 років.

Наразі відомо, що через повені у західних областях України підтоплено 7 731 будинок у 262 населених пунктах та зруйновано 154 км автодоріг.