Из-за наводнений в западных областях Украины подтоплено 7 731 дом в 262 населенных пунктах и ​​разрушено 154 км автодорог.

Непогода затронула Ивано-Франковскую, Черновицкую, Львовскую и Тернопольскую область.

— В 262 (было 342) населенных пунктов подтоплены 7 731 дом (было 14 471), 13 объектов социальной и бытовой сферы (было 17), — отмечают в ГСЧС.

Кроме того, наводнения разрушили 154 км автодорог, из которых 152 км — в Ивано-Франковской области, а также 57 мостов.

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Также 598 км автодорог и 172 моста повреждены.

До сих пор обесточенными остаются 7 населенных пунктов в двух областях: 6 в Ивано-Франковской и 1 в Черновицкой.

Что стало причиной?

с 20 июня на Западе начались сильные дожди, что привело к поднятию уровня воды в реках. Паводки подтопили тысячи домов, а их жителей пришлось эвакуировать.

25 июня Владимир Зеленский поехал в Ивано-Франковскую область, чтобы лично осмотреть последствия наводнения в регионе.

Также на вчерашнем заседании правительства Кабмин выделил 754 млн грн из резервного фонда, чтобы помочь населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей после наводнений.