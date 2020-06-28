Зеленский позволил главам ОГА брать кредиты на дороги

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно финансирования строительства дорог.

Закон №677-IX предусматривает для областных государственных администраций возможность привлекать кредиты на ремонт автодорог местного значения с 2020 года.

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30% субвенции из госбюджета можно будет направить на погашение и обслуживание долга по внутренним и внешним займам, которые были привлечены для ремонта и строительства автодорог.

Зеленский водителям фур: вы — засранцы

Президент Владимир Зеленский из-за уничтожение дорог перегруженными грузовиками, обратился к водителям-дальнобойщикам. Вышел в прямой эфир в одной из груп водителей в соцсетях и попросил их не портить украинские дороги.

Зеленский перечислил меры, которые действуют в стране для контроля за соблюдением норм владельцами и водителями фур.

Но они не будут действенными, пока водители будут думать только о своей выгоде, а не о сохранении дорог, считает глава государства.