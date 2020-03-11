Укравтодор представил новую Методологию закупок, которая призвана предупреждать риски в работе с подрядчиками и препятствовать “тендерным троллям”, умышленно блокирующим проведение важных для страны госзакупок, работ и услуг, связанных с дорожным строительством.

Об этом в колонке издания НВ Бизнес пишет руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

— Возглавив Укравтодор в конце ноября прошлого года, я получил ключевую задачу — обновить 4 тыс. км дорог государственного значения. Для этого нужно 85 млрд грн финансирования и чтобы все участники процесса отработали на 100% — бизнес, структурные подразделения, другие государственные учреждения. Срыв строительного сезона из-за работы так называемых “тендерных троллей” был определен как одна из реальных угроз, — отметил Александр Кубраков.

По его мнению, необходим такой инструмент, который бы позволил упорядочить разработку тендерной документации службами автомобильных дорог в областях, помог минимизировать коррупционные риски и защитил Укравтодор от потери времени и средств из-за недобросовестных подрядчиков. Таким инструментом стала типичная тендерная документация (Методология закупок).

— Типичная тендерная документация основывается на унифицированном подходе к работе с подрядчиками. Для бизнеса — это гарантия прозрачных условий участия в тендере, открытой конкуренции и дополнительной защиты от тендерных троллей, а для Укравтодора — возможность лучше контролировать качество ремонтных работ и надежность подрядных организаций, — подчеркнул Александр Кубраков.

По его словам, методика — это линейка, с помощью которой в рамках торгов Укравтодор оценивает потенциальных подрядчиков. Если компания еще прошлым летом заливала асфальт в коттеджном городке, у нее практически нет шансов пройти квалификационные требования Укравтодора для выполнения работ на трассах международного значения.

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Опыт можно получить, приобщаясь к тендерам на дороги местного значения, работая в субподряде или альянсе с другими, более опытными компаниями. По словам Александра Кубракова, прежде всего в подготовке Методологии Укравтодор ориентировался на примеры ЕС и США.

— Эпоха дикого капитализма подошла к концу. Мы хотим, чтобы рынок работал по принципу свободной экономики и имел четкие границы и правила, которые будут понятными всем игрокам. Наша главная задача — обновление дорог. Внедрение жестких квалификационных требований в дорожной отрасли можно сравнить с дипломом и реальным опытом хирурга. Никто не доверит себя неопытному врачу, вот мы и не можем доверить дороги компаниям, которые не имеют достаточной квалификации в строительстве дорог государственного значения, — подчеркнул Александр Кубраков в экспертной колонке издания НВ Бизнес.

Укравтодор разработал методологию об особенностях закупок работ по строительству (новое строительство, капитальный ремонт и реконструкция) и услуг по текущему ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования.

После презентации проекта документа начинается формальный процесс общественного обсуждения на основе рабочей группы Минэкономразвития. Проект учитывает новую редакцию закона о публичных закупках, которая вступит в действие 19 апреля 2020 года.

К слову, Кабинет Министров предоставит кредитные гарантии на сумму 19,3 млрд грн Укравтодору. По словам Алексея Гончарука, указанную тему поднимали во время встречи с руководством Национального банка Украины в рамках Меморандума о сотрудничестве.