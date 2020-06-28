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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Зеленський дозволив головам ОДА брати кредити на дороги

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо фінансування будівництва доріг.

Закон №677-IX передбачає для обласних державних адміністрацій можливість залучати кредити на ремонт автодоріг місцевого значення з 2020 року.

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30% субвенції з держбюджету можна буде направити на погашення та обслуговування боргу за внутрішніми і зовнішніми позиками, які були залучені для ремонту і будівництва автодоріг.

Зеленський водіям фур: ви – засранці

Президент Володимир Зеленський через нищення доріг перевантаженими вантажівками, звернувся до водіїв-далекобійників. Вийшов у прямий ефір однієї з групи водіїв у соцмережі та попросив їх не псувати українські дороги.

Зеленський перерахував заходи, які діють в країні задля контролю за дотриманням норм власниками та водіями фур. Але вони не будуть дієвими, поки водії думатимуть лише про свою вигоду, а не про збереження доріг, вважає глава держави.

Джерело: Офіс президента

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