Національне агентство з попередження корупції перевірить інформацію в декларації за 2019 рік депутата Суто Мамояна з фракції Опозиційна платформа – За життя. Він задекларував два позашляховика Toyota Land Cruiser 200 за ціною в 20 тис. грн.

Агентство проведе повну перевірку декларації Мамояна, яку він подав за 2019 рік.

Мамоян придбав дві Toyota 11 липня 2019 року. Позашляховики він оцінив у 20 тис. гривень, хоча ринкова вартість таких автомобілів становила, як мінімум від $62 тис. Суто Мамоян заявив, що ці авто є після аварій.

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Також нардеп є власником двох квартир в Києві, які оцінені в 500 тис. Грн. При тому, що ринкова вартість квартир тут – понад 4 млн.

Мамоян Суто Чолоєвич обраний за списком Опозиційної платформи – За життя. На момент обрання був заступником директора ТОВ М’яспром.

Декларації депутатів за 2019 рік

Експерти підрахували середню декларацію 2019 року середньостатистичного депутата. У нього є у власності дві квартири, будинок, земельна ділянка і гараж – це те, що є у здобутку середньостатистичного депутата цього скликання.

Нині у нардепів мода на німецькі авто Mercedes-Benz. Їх є у декларація 109 одиниць.

Також на депутатів IX скликання та членів їх сімей загалом припадає 2 669 га землі.