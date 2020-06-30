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Факты / Украина / Политика

В Слуге народа выбирают кандидата в мэры Киева из четырех депутатов

Депутаты фракции Слуга народа Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура берут участие в внутреннем праймериз партии на кандидата в мэры Киева.

Внутри партии среди депутатов больше кандидатов пока не было, сообщил участник праймериз Александр Качура.

— Но мы не исключаем вариант, может кто появится в последний момент извне, — говорит он.

ЧитайтеТищенко примет участие в праймериз Слуги народа в мэры Киева

Кандидата в мэры от Слуги народа определят через несколько недель. Но последнее слово за Владимиром Зеленским.

Виталий Кличко идет на выборы мэра

В начале июня политсила Европейская Солидарность предложила Виталию Кличко представлять партию на выборах. Но действующий мэр отказался.

Он пойдет на выборы в составе политической партии УДАР.

Согласно Конституции, выборы в органы местного самоуправления в Украине состоятся в последнее воскресенье октября — 25 числа.

Источник: Интерфакс-Украина

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