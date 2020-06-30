У Слузі народу обирають кандидата у мери Києва з чотирьох депутатів

Депутати фракції Слуга народу Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубинський та Олександр Качура беруть участь у внутрішньому праймеріз партії на кандидата в мери Києва.

Усередині партії серед депутатів більше кандидатів поки не було, повідомив учасник праймеріз Олександр Качура.

– Але ми не виключаємо варіант, може хто з’явиться в останній момент ззовні, – заявив він.

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Кандидата в мери від Слуги народу визначать за кілька тижнів. Але останнє слово за Володимиром Зеленським.

Віталій Кличко йде на вибори міського голови

На початку червня політсила Європейська Солідарність запропонувала Віталію Кличку представляти партію під час виборів. Але чинний міський голова відмовився.

Він йтиме на вибори у складі політичної партії УДАР.

Згідно з Конституцією, вибори в органи місцевого самоврядування в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 числа.