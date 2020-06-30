30 червня двом сім’ям, які постраждали від вибуху будинку на Позняках, показали їхні нові квартири бізнес-класу в ЖК Кришталеві джерела на вулиці Метрологічній біля станції метро Теремки.

Квартири в житловому комплексі отримали 12 постраждалих сімей. Житло безоплатно надала компанія забудовника.

Ремонт робитиметься за рахунок держави, оскільки квартира здається з “голими” стінами.

У ЖК кажуть, що мешканці можуть починати робити ремонт вже завтра.

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Зараз забудовник збирає документи у людей, щоб найближчим часом видати їм право власності та витяг згідно чинного законодавства України.

Будинки, в яких людям видали квартири, вже здані в експлуатацію. Всі вони розкидані по ЖК, тому що підбиралися згідно необхідного метражу.

Вибух будинку на Позняках

21 червня о 10.00 на вулиці Соломії Крушельницької 1/5 на Позняках в Києві прогримів вибух у дев’ятиповерховому житловому будинку.

Рятувальникам вдалося евакуювати 21 людину. П’ять осіб загинули.

Поки існують дві версії події. Перша – вибух газоповітряної суміші, друга – вибух від невідомого вибухового пристрою.

На місце виїжджали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і мер Києва Віталій Кличко.