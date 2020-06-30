ВНО в магистратуру 2020 сдают поступающие на все специальности, кроме следующих: Образование и Педагогика, Аграрные науки и продовольствие, Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы и специальности, а также Музыкальное искусство.

Все участники пишут единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВЭ) – английскому, французскому, немецкому или испанскому, который состоится 1 июля.

А тем, кто получает образование по специальностям Право и Международное право, также надо пройти единое профессиональное вступительное испытание по праву и общим учебным юридическим компетентностям (ЕПВИ). Оно запланировано на 3 июля.

Как будет проходить ЕВЭ

1 июля ЕВЭ по иностранному языку будут сдавать более 100 тыс. абитуриентов. Основная сессия проводится в две смены — в 10.00 и в 14.00.

В приглашениях-пропусках указан промежуток времени, в течение которого участник должен прибыть в пункт тестирования.

Допуск начинается за 45 минут и прекращается за 10 минут до начала экзамена.

Что должен иметь при себе участник ВНО в магистратуру 2020:

оригинал экзаменационного листка;

оригинал документа, удостоверяющего личность;

приглашение-пропуск.

Также стоит взять с собой две-три ручки с черными чернилами, бутылку с питьевой водой без этикетки, а также средства индивидуальной защиты.

На ЕВЭ отводится 60 минут, за которые надо выполнить 42 задания.

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Сам тест состоит из двух частей:

Чтение — 22 задания; Использование языка — 20 заданий.

Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, — 42.

Результаты ЕВЭ появятся в кабинетах поступающих в течение 14 календарных дней.

В Минобразования отмечают, что для поступления на магистратуру можно использовать только результаты ЕВЭ и ЕПВИ 2020 года.

ЗНО 2020

В четверг, 25 июня, началась основная сессия ВНО 2020, которая продлится до 17 июля.

Обязательными предметами являются украинский язык и литература, а также математика или история Украины — на выбор.

Дополнительная сессия будет проходить с 23 июля до 11 августа. Соответственно результаты будут объявлены до 14 августа.