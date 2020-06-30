ЗНО в магістратуру 2020 складають вступники на всі спеціальності, окрім таких: Освіта та Педагогіка, Аграрні науки та продовольство, Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону та спеціальності, а також Музичне мистецтво.
Усі учасники пишуть єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) – англійської, французької, німецької або іспанської, який відбудеться 1 липня.
А тим, хто здобуває освіту за спеціальностями Право та Міжнародне право, також треба скласти єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (ЄФВВ). Воно заплановано на 3 липня.
Як проходитиме ЄВІ
1 липня ЄВІ з іноземної мови складатимуть понад 100 тис. вступників. Основна сесія проводиться у дві зміни – о 10.00 та о 14.00.
У запрошеннях-перепустках вказано проміжок часу, протягом якого учасник повинен прибути до пункту тестування.
Допуск розпочинається за 45 хвилин і припиняється за 10 хвилин до початку іспиту.
Що повинен мати при собі учасник ЗНО в магістратуру 2020:
- оригінал екзаменаційного листка;
- оригінал документа, що посвідчує особу;
- запрошення-перепустку.
Також варто взяти з собою дві-три ручки з чорним чорнилом, пляшку з питною водою без етикетки, а також засоби індивідуального захисту.
На ЄВІ відводиться 60 хвилин, за які треба виконати 42 завдання.
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Сам тест складається з двох частин:
- Читання – 22 завдання;
- Використання мови – 20 завдань.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 42.
Результати ЄВІ з’являться у кабінетах вступників протягом 14 календарних днів.
У Міносвіти наголошують, що для вступу на магістратуру можна використати лише результати ЄВІ та ЄФВВ 2020 року.
ЗНО 2020
У четвер, 25 червня, розпочалася основна сесія ЗНО 2020, яка триватиме до 17 липня.
Обов’язковими предметами є українська мова та література, а також математика або історія України – на вибір.
Додаткова сесія проходитиме з 23 липня до 11 серпня. Відповідно результати будуть оголошені до 14 серпня.