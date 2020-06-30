Александра Клитина: биография и фото

Александра Клитина, которую уволили из Кабмина после скандала, заявила о создании своей партии Украина против коррупции.

Факты ICTV публикуют биографию, а также обзор соцсетей новоиспеченного политика Клитиной.

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Александра Клитина родилась в Киеве в 1982 году. Перед тем, как начать трудовую деятельность она прошла ряд зарубежных тренингов. Работала в банке Millennium Capital руководителем по развитию бизнеса.

Карьера в министерстве инфраструктуры началась в 2015 году с работы советником Андрея Пивоваровского. Со временем ее назначили главой Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры, который финансируется ЕС.

После избрания нового Кабмина она стала замминистром инфраструктуры Владислава Криклия.

Что постит в соцсетях

На Facebook у Клитиной много публикации на тему работы и личной жизни.

Она любит делать селфи в автомобиле. У Клитиной много фото с ребенком и комментариев на тему интеграции Украины в СМИ. Она заявляла, что ее красота нередко вызывает осуждение.

— Я прекрасно знаю и понимаю, что моя внешность вызывает у некоторых людей неоднозначное отношение, — говорила девушка.



























От секс-скандала до борьбы с коррупцией – биография Клитиной / 7 фотографий

Секс-скандал с Клитиной

19 ноября исключенный из фракции Слуга народа нардеп Антон Поляков выложил в сеть запись разговора, на которой нардепы обсуждают назначение замминистра инфраструктуры Александры Клитиной. Они утверждали, что должность она получила через постель.

22 ноября министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что есть “основания для того, чтобы считать, что она не совсем нормально, как член команды, себя повела” и что “это никоим образом не касается тех сексистских упреков, которые были в инфопространстве”.

27 ноября Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Владислава Криклия Александру Клитину.

Фото: Aleksandra Klitina