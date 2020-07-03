80 тыс. человек с правом на оружие: что предусматривает законопроект о теробороне

Закон о территориальной обороне, который сейчас разрабатывают в Украине, на первом этапе предусматривает создание бригад численностью 80 тыс. человек.

Со временем, через три-четыре года, эта цифра должна увеличиться до 160 тыс., а затем и до 250 тыс.

Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. Он отметил, что сейчас речь идет об одной бригаде на область, плюс город Киев.

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Сергей Кривонос объяснил, что граждане, которые будут принимать участие в территориальной обороне, подпишут контракты. После прохождения курса подготовки они будут иметь право на владение нарезным оружием.

В целом территориальная оборона будет работать по принципу: я защищаю себя, свой дом, улицу, город, область. То есть люди будут ответственны за защиту местности, которую они знают.

Сергей Кривонос отметил, что уже наработаны соответствующие концепции, которые были представлены на профильных комитетах Верховной Рады.

Однако очень важно, чтобы законопроект приняли до сентября. Тогда в бюджете на 2021 смогут заложить средства для первого этапа создания системы.

Пока же для обороны Украины за бюджетные средства закупят вооружения на 22 млрд грн. Еще 1,1 млрд грн и 251 млн грн потратят на две секретные программы, данные о которых не раскрывают.