80 тис. людей з правом на зброю: що передбачає законопроект про тероборону

Закон про територіальну оборону, який наразі розробляють в Україні, на першому етапі передбачає створення бригад чисельністю 80 тис. людей.

З часом, за три-чотири роки, ця цифра має збільшитися до 160 тис., а потім і до 250 тис.

Про це повідомив Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос. Він зазначив, що наразі йдеться про одну бригаду на область, плюс місто Київ.

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Сергій Кривонос пояснив, що громадяни, які братимуть участь в територіальній обороні, підпишуть контракти. Після проходження курсу підготовки вони матимуть право на володіння нарізною зброєю.

Загалом територіальна оборона працюватиме за принципом: я захищаю себе, свій дім, вулицю, місто, область. Тобто люди будуть відповідальні за захист місцевості, яку вони знають.

Сергій Кривонос зазначив, що вже напрацьовані відповідні концепції, які були представлені на профільних комітетах Верховної Ради.

Однак дуже важливо, щоб законопроект ухвалили до вересня. Тоді в бюджеті на 2021 рік зможуть закласти кошти для першого етапу створення системи.

Поки ж для оборони України за бюджетні кошти закуплять озброєння на 22 млрд грн. Ще 1,1 млрд грн та 251 млн грн витратять на дві секретні програми, дані про яких не розкривають.