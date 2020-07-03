Финансирование Довженко-Центра восстановлено

Довженко-Центр получит обещанное финансирование в размере 7,6 млн грн.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Министерство финансов уже подписало паспорт бюджетной программы на получение средств.

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— Сумма, которую получит центр — 7,6 млн грн. Мы выделяем полное финансирование за все 10 месяцев вынужденного “простоя” в результате карантина, — отметил министр.

Согласно плану министерства, первая часть средств поступит в течение следующих двух дней.

Заявление о том, что Минкульт проконтролирует восстановление финансирования Довженко-Центра, Александр Ткаченко сделал еще в начале июня.

Правда, тогда речь шла о сумме в 8,6 млн гривен. Как объяснял министр, цифра базируется на финансовых убытках центра вследствие пандемии Covid-19 и полного прекращения деятельности, что привело к потере доходов от аренды на 20%.

Скандальное заявление о неплатежеспособности Довженко-Центра было опубликовано 28 мая.

В тот же день гендиректор Центра Иван Козленко написал заявление об увольнении, а в учреждение наведались правоохранители и провели обыски.