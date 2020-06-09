Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что если иностранному актеру запретили въезжать на территорию Украины, это не может быть одновременным запретом и на показ фильмов, в котором снимался этот человек.

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.

По его словам, санкции вводили необоснованно. Также не может касаться запрет въезда на территорию Украины определенного человека и фильма, в котором он снимался.

— Одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например Охлобыстина, Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых черных списков, — сказал Ткаченко.

Он добавил, что другой случай, когда человек автоматически попадает в черные списки и все аудиовизуальные продукты также запрещаются.

Читайте: Ткаченко возглавил Минкульт: биография и декларация слуги народа

Так он прокомментировал исключение из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины российского актера Федора Добронравова.

Ткаченко заявил о необходимости сделать такие списки понятными.

Из-за поддержки аннексии Крыма актеру Федору Добронравову запретили въезд в Украину на три года в ноябре 2017 года, тогда же и запретили сериал Сваты.

Однако в 2019 году 14 июня его исключили из черного списка Минкультуры. Тогда такое решение принял суд.