Фінансування Довженко-Центру відновлено – Ткаченко

Довженко-Центр отримає обіцяне фінансування у розмірі 7,6 млн грн.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Міністерство фінансів вже підписало паспорт бюджетної програми на отримання коштів.

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– Сума, яку отримає центр – 7,6 млн грн. Ми виділяємо повне фінансування за всі 10 місяців вимушеного “простою” внаслідок карантину, — зауважив міністр.

Згідно із планом міністерства, перша частина коштів надійде протягом наступних двох днів.

Заяву про те, що Мінкульт проконтролює відновлення фінансування Довженко-Центру, Олександр Ткаченко зробив ще на початку червня.

Щоправда, тоді йшлося про суму у 8,6 млн гривень. Як пояснював міністр, цифра базується на фінансових збитках центру внаслідок пандемії Covid-19 та повного припинення діяльності, що призвело до втрати доходів від оренди на 20%.

Скандальну заяву про неплатоспроможність Довженко-Центру було опубліковано 28 травня.

Того ж дня гендиректор Центру Іван Козленко написав заяву про звільнення, а до установи навідалися правоохоронці та провели обшуки.

Фото: Довженко-Центр