PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Фінансування Довженко-Центру відновлено – Ткаченко

Довженко-Центр отримає обіцяне фінансування у розмірі 7,6 млн грн.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Міністерство фінансів вже підписало паспорт бюджетної програми на отримання коштів.

Фінансування Довженко-Центру відновлено - Ткаченко

Читайте: Заборона в’їзду в Україну актора не повинна забороняти фільми, де він знімався – Ткаченко

– Сума, яку отримає центр – 7,6 млн грн. Ми виділяємо повне фінансування за всі 10 місяців вимушеного “простою” внаслідок карантину, — зауважив міністр.

Згідно із планом міністерства, перша частина коштів надійде протягом наступних двох днів.

Заяву про те, що Мінкульт проконтролює відновлення фінансування Довженко-Центру, Олександр Ткаченко зробив ще на початку червня.

Щоправда, тоді йшлося про суму у 8,6 млн гривень. Як пояснював міністр, цифра базується на фінансових збитках центру внаслідок пандемії Covid-19 та повного припинення діяльності, що призвело до втрати доходів від оренди на 20%.

Скандальну заяву про неплатоспроможність Довженко-Центру було опубліковано 28 травня.

Того ж дня гендиректор Центру Іван Козленко написав заяву про звільнення, а до установи навідалися правоохоронці та провели обшуки.

Фото: Довженко-Центр

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка