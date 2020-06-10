Министерство культуры и информационной политики согласует выделение 8,6 млн грн на восстановление работы Довженко-Центра. Все необходимые документы отправят на рассмотрение в Министерство финансов.

Об этом в своем Facebook сообщил Александр Ткаченко.

Такая сумма средств базируется на финансовых убытках центра вследствие пандемии коронавируса и полного прекращения деятельности, что привело к потере доходов от аренды на 20%.

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— Для центра и его сотрудников встал вопрос выживания, для украинской культуры — сохранение наследия прошлого и защиты будущего. Мы не можем остаться в стороне, — написал Ткаченко.

Подготовка паспорта бюджетной программы находится в процессе разработки.

— Как только мы получим деньги от Минфина, перейдем к определению поэтапной стратегии выхода Центра из финансового кризиса, — уточнил министр.

Национальный центр Александра Довженко — это самый большой киноархив Украины.

28 мая Довженко-Центр заявил о своей неплатежеспособности в связи с финансовыми проблемами. С начала 2020 года учреждение не получало плановое финансирование: причиной стал неутвержденный Минфином проекта паспорта программы Государственная поддержка кинематографии.

К слову, на доработку готовый проект паспорта Довженко-Центра возвращали трижды.

В этот же день гендиректор Центра Иван Козленко сообщил о своем увольнении, а в учреждение наведались правоохранители и провели обыски.