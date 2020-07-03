На границе с Польшей открыли пункт пропуска Будомеж - Грушев

На украинско-польской границе с 6 июля заработает еще один автомобильный пункт пропуска — Будомеж — Грушев.

Такую информацию, предоставленную МВД Польши, подтвердили украинские пограничники.

— Пункт пропуска Будомеж — Грушев заработает с 01.00 (время киевское) в понедельник, 6 июля, — уточнили в пресс-службе.

Через пропускной пункт, который будет работать круглосуточно, будут пропускать авто общим весом до 3,5 тонн.

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Недавно на границе Украины с Польшей было разрешено работу четырех пунктов пропуска:

Краковец — Корчева Рава-Русская — Гребенне Яготин — Дорогуск Шегини — Медика

Последний пункт можно пройти пешком, без автомобиля.

Карантин для украинцев в Польше

1 июля Польша заявила, что двухнедельный карантин для новоприбывших украинцев отменен, если они прилетели в страну самолетом.

Однако уже через два дня власти страны изменилb позицию и вернулb обязательную самоизоляцию, объясняя это эпидемиологической ситуацией в Украине.

Польша как полноправный член ЕС придерживается правил контроля как внутренних (со странами ЕС), так и внешних границ.

На внутренних границах стран Евросоюза санитарный контроль и обязательства проходить карантин отменили еще в июне.