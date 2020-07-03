На кордоні з Польщею відкрили пункт пропуску Будомєж - Грушів

На українсько-польському кордоні з 6 липня запрацює ще один автомобільний пункт пропуску – Будомєж – Грушів.

Таку інформацію, надану МВС Польщі, підтвердили українські прикордонники.

– Пункт пропуску Будомєж – Грушів запрацює з 01.00 (час київський) у понеділок, 6 липня, – уточнили у прес-службі.

Через пропускний пункт, який працюватиме цілодобово, пропускатимуть авто загальною вагою до 3,5 тонн.

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Нещодавно на кордоні України з Польщею було дозволено роботу чотирьох пунктів пропуску:

Краковець – Корчова Рава-Руська – Гребенне Яготин – Дорогуськ Шегині – Медика

Останній пункт також можна пройти пішки, без автомобіля.

Карантин для українців у Польщі

1 липня Польща заявила, що двотижневий карантин для новоприбулих українців скасовано, якщо вони прилетіли до країни літаком.

Однак вже за два дні влада країни змінила позицію та повернула обов’язкову самоізоляцію, пояснюючи це епідеміологічною ситуацією в Україні.

Польща як повноправний член ЄС дотримується правил контролю як внутрішніх (з країнами ЄС), так і зовнішніх кордонів.

На внутрішніх кордонах країн Євросоюзу санітарний контроль та зобов’язання проходити карантин скасували ще в червні.