Після відставки Якова Смолія, Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

Зокрема, президент зустрівся із заступниками голови Нацбанку, керівниками державних і приватних банків, а також керівництвом банківських організацій і установ.

У зустрічах також брали участь:

прем’єр-міністр України Денис Шмигаль,

керівник Офісу президента Андрій Єрмак,

заступниця Єрмака Юлія Ковалів,

міністр фінансів Сергій Марченко,

голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Присутні обговорили можливі кандидатури нового голови НБУ.

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Крім того, на переговорах постало питання стану фінансового сектору та можливий вплив відставки Смолія на банківський ринок.

– Незалежний Національний банк – це запорука макроекономічної стабільності держави та гарантія добробуту українців. Тому я як президент відстоюватиму незалежність НБУ за будь-якого керівництва як основу фінансової та макроекономічної стабільності нашої держави, – зазначив Володимир Зеленський.

Відставка Смолія

1 липня стало відомо про відставку Якова Смолія після того, як голова НБУ написав заяву про звільнення. Своє рішення він пояснив систематичним політичним тиском, який здійснюють на центробанк протягом тривалого часу.

Заяву також направили Володимиру Зеленському, який, у свою чергу, вніс в Раду відповідну постанову.

На тлі цього 2 липня Міністерство фінансів скасувало розпочату 1 липня угоду про випуск нових 12-річних єврооблігацій на $1,75 млрд.