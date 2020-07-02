Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мы рекомендуем

Отставка главы НБУ: реакция на заявление Смолия и кто кандидат на пост

Глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке. Сообщение опубликовано на официальной странице регулятора. Глава подал в отставку по собственному желанию одновременно заявил: на учреждение системно осуществляется политическое давление. И это делает невозможным выполнение им обязанностей.

Заявление, опубликованное накануне вечером визвало большой резонанс. Ведь начиная с осени гривна стабильно менялась. Это, с одной стороны привело к дефициту бюджета, с другой — добавило уверенности украинцам.

В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами.

Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

Его официально поддерживает правление и разделяет предостережения. Беспокойство выражают послы Большой семерки.

Обеспокоенный отставкой экс-премьер Алексей Гончарук, и действующий глава НАК Нафтогаза Андрей Коболев. В то же время, ряд депутатов из Слуг народа поддержали уже увольнение Смолия. Среди них Александр Дубинский.

Читайте: Глава Нацбанка подал в отставку — реакция ОП

Смолий возглавляет Нацбанк три года — и при нем гривна рекордно укрепилась. Именно он принимал активное участие в переговорах с МВФ, и уже в июне Украина, наконец, получила первый из трех траншей.

Что значит “политическое давление” Яков Смолий не расшифровал. В Офисе президента заявили: учреждение остается независимым.

Отставку профильный комитет рассмотрит уже сегодня. Правда, председатель Даниил Гетманцев убежден, заявления о давлении надо проверять. Если Рада отставку не поддержит, Якову Смолию придется работать и дальше. В то же время, заместитель председателя комитета — оппозиционер Ярослав Железняк считает: на должность главы НБУ уже есть претендент. Им может стать председатель правления Укргазбанка Кирилл Шеченко.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Dragon Capital приостанавливает инвестиции в Украину из-за отставки главы НБУ
Dragon Capital приостанавливает инвестиции в Украину из-за отставки главы НБУ
НБУ должен обеспечить независимость банка при новом руководителе — МВФ
НБУ должен обеспечить независимость банка при новом руководителе — МВФ
Украина отменила выпуск евробондов на $1,75 млрд после отставки Смолия
Украина отменила выпуск евробондов на $1,75 млрд после отставки Смолия
Зеленский внес в Раду постановление о снятии Смолия с должности главы НБУ
Зеленский внес в Раду постановление о снятии Смолия с должности главы НБУ
Главой НБУ может стать Кирилл Шевченко
Главой НБУ может стать Кирилл Шевченко
Отставка Смолия: послы G7 предостерегли Украину от отката реформ
Отставка Смолия: послы G7 предостерегли Украину от отката реформ
Глава Нацбанка подал в отставку — реакция ОП
Глава Нацбанка подал в отставку — реакция ОП
Глава НБУ Смолий подал в отставку
Глава НБУ Смолий подал в отставку

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка