Отставка главы НБУ: реакция на заявление Смолия и кто кандидат на пост

Глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке. Сообщение опубликовано на официальной странице регулятора. Глава подал в отставку по собственному желанию одновременно заявил: на учреждение системно осуществляется политическое давление. И это делает невозможным выполнение им обязанностей.

Заявление, опубликованное накануне вечером визвало большой резонанс. Ведь начиная с осени гривна стабильно менялась. Это, с одной стороны привело к дефициту бюджета, с другой — добавило уверенности украинцам.

В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

Его официально поддерживает правление и разделяет предостережения. Беспокойство выражают послы Большой семерки.

Обеспокоенный отставкой экс-премьер Алексей Гончарук, и действующий глава НАК Нафтогаза Андрей Коболев. В то же время, ряд депутатов из Слуг народа поддержали уже увольнение Смолия. Среди них Александр Дубинский.

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Смолий возглавляет Нацбанк три года — и при нем гривна рекордно укрепилась. Именно он принимал активное участие в переговорах с МВФ, и уже в июне Украина, наконец, получила первый из трех траншей.

Что значит “политическое давление” Яков Смолий не расшифровал. В Офисе президента заявили: учреждение остается независимым.

Отставку профильный комитет рассмотрит уже сегодня. Правда, председатель Даниил Гетманцев убежден, заявления о давлении надо проверять. Если Рада отставку не поддержит, Якову Смолию придется работать и дальше. В то же время, заместитель председателя комитета — оппозиционер Ярослав Железняк считает: на должность главы НБУ уже есть претендент. Им может стать председатель правления Укргазбанка Кирилл Шеченко.

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