Верховная Рада приняла в целом законопроект №3776, который предлагает выделить дополнительно 2 млрд грн на преодоление последствий паводков в западных регионах страны.

За документ в целом проголосовали 350 депутатов.

— С целью формирования ресурса для финансирования неотложных мер по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций, Кабинет Министров подготовил проект закона о внесении изменений в государственный бюджет Украины 2020 года, — сказал заместитель министра финансов Денис Улютин, представляя законопроект.

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Он добавил, что законопроект предусматривает увеличение на 2 млрд грн расходы из общего фонда по бюджетной программе в резервный фонд за счет доходов от налога на добавленную стоимость от произведенных в Украине товаров.

25 июня правительство выделило 754 млн грн из резервного фонда, чтобы помочь населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей после наводнений.