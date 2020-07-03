Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №3776, який пропонує виділити додатково 2 млрд грн на подолання наслідків паводків у західних регіонах країни.

За документ у цілому проголосували 350 депутатів.

– З метою формування ресурсу для фінансування невідкладних заходів щодо подолання наслідків надзвичайних ситуацій, Кабінет Міністрів підготував проект закону про внесення змін до державного бюджету України за 2020 рік, – сказав заступник міністра фінансів Денис Улютін, представляючи законопроект.

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Він додав, що законопроект передбачає збільшення на 2 млрд грн видатки із загального фонду за бюджетною програмою до резервного фонду за рахунок доходів від податку на додану вартість від виготовлених в Україні товарів.

25 червня уряд виділив 754 млн грн з резервного фонду, щоб допомогти населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей після повеней.