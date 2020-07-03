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Факты / Украина / Политика

Рада уволила главу Нацбанка Смолия

3 июля Верховная Рада Украины уволила главу Национального банка Украины Якова Смолия.

За решение проголосовали 286 народных депутатов.

В своем обращении Яков Смолий заявил, что на него оказывали политическое давление, а также требовали краткосрочные решения, которые могли навредить стране.

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Депутаты одних партий выступили с заявлениями, что уволить необходимо всех руководителей в НБУ, а другие же, наоборот, поблагодарили Якова Смолия за проделанную работу.

отставка Смолия

Яков Смолий написал заявление об отставке 1 июля. Он подал заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию.

Смолий заявил, что на Национальный банк Украины уже длительное время осуществляется политическое давление.

В то же время по словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, у Владимира Зеленского уже есть кандидаты на должность главы Нацбанка.

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