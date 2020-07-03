У президента Владимира Зеленского есть кандидаты на должность главы Нацбанка. Сейчас их обсуждают на консультациях.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он отметил, что Владимир Зеленский уже обсудил с представителями бизнеса требования к кандидату. Это обязательно должен быть банкир и порядочный человек.

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Даниил Гетманцев также оценил возможное назначение председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко на должность главы НБУ. Он отметил, что положительно относится к этому кандидату и считает, что это человек, который способен организовать работу на таком высоком уровне.

Свое возможное назначение на должность Гетманцев опроверг.

Глава Нацбанка Яков Смолий подал в отставку 1 июля. В своем заявлении он объяснил, что такое решение обусловлено системным политическим давлением.

Президент Владимир Зеленский внес в парламент постановление о снятии Якова Смолия с должности главы НБУ. Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики поддержал его.

Теперь постановление должен поддержать или отклонить парламент. Пока обязанности главы Нацбанка будет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.