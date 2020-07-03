3 липня Верховна Рада України звільнила главу Національного банку України Якова Смолія.

За рішення проголосували 286 народних депутатів.

У своєму зверненні Яків Смолій заявив, що на нього чинили політичний тиск, а також вимагали короткострокових рішень, які могли нашкодити країні.

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Депутати одних партій виступили із заявами, що звільнити необхідно всіх керівників в НБУ, а інші ж, навпаки, подякували Якову Смолію за виконану роботу.











Рада звільнила голову Нацбанку Смолія / 3 фотографии

Яків Смолій написав заяву про відставку 1 липня. Він подав президенту України Володимиру Зеленському заяву про звільнення за власним бажанням.

Смолій заявив, що на Національний банк України вже тривалий час здійснюється політичний тиск.

Водночас за словами глави парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, у Володимира Зеленського вже є кандидати на посаду глави Нацбанку.