В Ивано-Франковской области семьям, чьи дома пострадали от наводнений, вылаты компенсации от 20 до 300 тыс. грн.

Сейчас правительство уже перечислил 480 млн грн на ликвидацию последствий паводков на казначейский счет области.

Глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив отметил, что в первую очередь компенсацию выплатят людям, которые больше всего пострадали от наводнений или потеряли членов семьи.

Предусмотрены следующие выплаты:

200 тыс. грн за каждого погибшего члена семьи;

300 тыс. грн — собственникам жилых домов, которые полностью разрушены;

50 тыс. грн — семьям, которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту;

20 тыс. грн — семьям, жилые дома которых повреждены наводнением.

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6 июля администрация области подведет окончательные списки пострадавших и уже со следующей недели начнет выдавать деньги.

— Для этого руководство области и все соответствующие службы будут работать без выходных, чтобы вовремя обеспечить предоставление материальной поддержки прикарпатцам, пострадавшим в результате наводнения, — сообщили в ОГА.

25 июня правительство выделило 754 млн грн из резервного фонда, чтобы помочь населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей после наводнений.

Источник: Ивано-Франковская ОГА