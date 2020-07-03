В Івано-Франківській області сім’ям, чиї будинки постраждали від повеней, вилатять компенсації від 20 до 300 тис. гривень.

Наразі уряд вже перерахував 480 млн грн на ліквідацію наслідків паводків на казначейський рахунок області.

Глава Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів зазначив, що насамперед компенсацію виплатять людям, які найбільше постраждали від повеней або втратили членів сім’ї.

Передбачені такі виплати:

200 тис. грн за кожного загиблого члена сім’ї;

300 тис. грн – власникам житлових будинків, які повністю зруйновані;

50 тис. грн – сім’ям, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту;

20 тис. грн – сім’ям, житлові будинки яких пошкоджені повінню.

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6 липня адміністрація області підведе остаточні списки потерпілих і вже з наступного тижня почне видавати кошти.

– Для цього керівництво області і всі відповідні служби будуть працювати без вихідних, щоб вчасно забезпечити надання матеріальної підтримки прикарпатцям, постраждалим в результаті повені, – повідомили в ОДА.

25 червня уряд виділив 754 млн грн з резервного фонду, щоб допомогти населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей після повеней.

Джерело: Івано-Франківська ОДА