Дистанційне навчання для школярів має негативні соціальні наслідки.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, багато батьків не підтримують формат дистанційного навчання. Крім того, це складно реалізувати технічно.

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– Якщо в сім’ї один монітор і три дитини, в яких одночасно уроки, то як бути? Крім того, діти, якщо це молодша школа, потребують догляду. А батькам потрібно працювати, їм треба ще заробляти на життя. Це величезна соціальна проблема. Якщо у нас залишиться тільки дистанційне навчання, це буде соціальне сирітство, – зазначив Шкарлет.

Він зазначив, що йому складно зрозуміти, як першокласники можуть піти до школи дистанційно.

Міністерство обговорює запасні варіанти: змішана форма відвідування школи (частково офлайн, частково онлайн) або введення кількох змін навчання.

Дистанційне навчання в Україні

Україна повинна мати змогу розпочати дистанційне навчання з 1 вересня.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Верховної Ради повідомив, що країна передбачає форму дистанційного навчання з 1 вересня, оскільки світ готується до другої хвилі пандемії коронавірусу.