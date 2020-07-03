Дистанционное обучение с 1 сентября в Украине не является решением проблемы, это безумие.
Об этом рассказал врач Евгений Комаровский.
Он отметил, что такая форма образования воспитывает цифровых зомби, которые не будут уметь общаться друг с другом и учителем, не будут понимать, что такое соревнования и как выражать свои мысли.
— Задача школы — научить жить и общаться с людьми. Что будет с детьми, которые постоянно сидеть за экранами и что будет с учителями при дистанционном обучении, — отметил доктор Комаровский.
Также он отметил, что украинской власти нужно вкладывать деньги в климатическую технику для школы, в создание оптимальных условий обучения, а именно: дистанцию между учениками, контроль влажности воздуха, правила личной гигиены и т. д.
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Однако каждый должен иметь право на выбор. Если родители не хотят или не имеют возможности отпустить своего ребенка на обучение в школу, потому что это может быть реальной угрозой для жизни других членов семьи, то в качестве альтернативы государство должно предложить дистанционное обучение.
Ведь существуют риски для пожилых людей, детей с хроническими или онкозаболеваниями, для которых потенциальный школьник является угрозой.
Дистанционное обучение
3 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство предусматривает дистанционное обучение с 1 сентября в случае угрозы эпидемии.
Также он отметил, что если распространение коронавируса в Украине будет иметь умеренный и стабильный характер, дети будут учиться в школах с соблюдением противоэпидемических мер безопасности.
Сейчас МОН разрабатывает правила для обоих вариантов обучения с 1 сентября.
Источник: Доктор Комаровский