Дистанционное обучение с 1 сентября в Украине не является решением проблемы, это безумие.

Об этом рассказал врач Евгений Комаровский.

Он отметил, что такая форма образования воспитывает цифровых зомби, которые не будут уметь общаться друг с другом и учителем, не будут понимать, что такое соревнования и как выражать свои мысли.

— Задача школы — научить жить и общаться с людьми. Что будет с детьми, которые постоянно сидеть за экранами и что будет с учителями при дистанционном обучении, — отметил доктор Комаровский.

Также он отметил, что украинской власти нужно вкладывать деньги в климатическую технику для школы, в создание оптимальных условий обучения, а именно: дистанцию между учениками, контроль влажности воздуха, правила личной гигиены и т. д.

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Однако каждый должен иметь право на выбор. Если родители не хотят или не имеют возможности отпустить своего ребенка на обучение в школу, потому что это может быть реальной угрозой для жизни других членов семьи, то в качестве альтернативы государство должно предложить дистанционное обучение.

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Ведь существуют риски для пожилых людей, детей с хроническими или онкозаболеваниями, для которых потенциальный школьник является угрозой.

Дистанционное обучение

3 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство предусматривает дистанционное обучение с 1 сентября в случае угрозы эпидемии.

Также он отметил, что если распространение коронавируса в Украине будет иметь умеренный и стабильный характер, дети будут учиться в школах с соблюдением противоэпидемических мер безопасности.

Сейчас МОН разрабатывает правила для обоих вариантов обучения с 1 сентября.

Источник: Доктор Комаровский