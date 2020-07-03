Украина должна иметь возможность начать дистанционное обучение с 1 сентября.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной Рады сообщил, что страна предполагает форму дистанционного обучения с 1 сентября, поскольку мир готовится ко второй волне пандемии коронавируса.

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— Возможность дистанционного обучения мы предполагаем и работаем над тем, чтобы она была более качественной, полноценной и позволяла детям, в случае угрозы пандемии, проходить обучение дистанционно, — отметил Шмыгаль.

Также он отметил, что пока никто не отменяет традиционного образовательного процесса, поскольку это приоритет. В условиях умеренного распространения коронавируса в Украине и стабильной ситуации обучение начнется с соблюдением противоэпидемических мер безопасности в школах: масочный режим, дистанция и дезинфекция.

Сейчас над этими вопросами работает Министерство образования и науки.

Дистанционное обучение в Украине

Накануне в Минздраве сообщили, что дистанционное обучение в школах с сентября 2020 года зависит от эпидемической ситуации в стране.

Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что в августе будет прогнозироваться ситуация относительно сентября и начала обучения.

Она заверила, что инструменты, наработанные учителями во время карантина, смогут использоваться, если будет такая необходимость.