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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Британия выделит более 3,3 млн грн пострадавшим от наводнений в Западной Украине

Великобритания предоставит 100 тыс. фунтов стерлингов для помощи пострадавшим от наводнений на западе Украины. В пересчете на гривны сумма составляет примерно 3,38 млн.

Помощь выделяют в ответ на призыв украинской власти к международному сообществу.

Кроме того, Великобритания также окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения коронавируса среди местных жителей.

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В частности, страна планирует предоставить гигиенические наборы и предметы первой необходимости, а также обеспечить пострадавшее от непогоды населения питьевой водой.

Со своей стороны, Верховная Рада для преодоления последствий наводнения в Западной Украине выделила 2 млрд грн.

Кроме того, Кабмин выделил 754 млн грн из резервного фонда, чтобы помочь населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей после наводнений.

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