Велика Британія надасть 100 тис. фунтів стерлінгів для допомоги постраждалим від повеней на заході України. В перерахунку на гривні сума становить приблизно 3,38 млн.

Допомогу виділяють у відповідь на заклик української влади до міжнародного співтовариства.

Крім того, Велика Британія також надасть підтримку в боротьбі з підвищеним ризиком поширення коронавірусу серед місцевих жителів.

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Зокрема, країна планує надати гігієнічні набори і предмети першої необхідності, а також забезпечити постраждале від негоди населення питною водою.

Зі свого боку, Верховна Рада для подолання наслідків повені у Західній Україні виділила 2 млрд грн.

Крім того, Кабмін виділив 754 млн грн з резервного фонду, щоб допомогти населенню Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей після повеней.