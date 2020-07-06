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Факты / Украина

На Донбассе на мине подорвался украинский военный

В результате разрыва мины под Верхнеторецким травмировался украинский военный.

— По позициям украинских защитников вблизи Верхнеторецкого, российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

Вследствие разрыва одной из мин получил боевое травмирования один военнослужащий Объединенных сил, — отметили в штабе ООС.

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С помощью эвакуационной техники воина доставили в медицинское учреждение, где ему оперативно оказали необходимую помощь.

В штабе добавили, что сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Сутки на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим тишины, в результате чего было уничтожено два боевика.

Среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов потерь нет.

Источник: Штаб ООС

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