В результате разрыва мины под Верхнеторецким травмировался украинский военный.
— По позициям украинских защитников вблизи Верхнеторецкого, российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
Вследствие разрыва одной из мин получил боевое травмирования один военнослужащий Объединенных сил, — отметили в штабе ООС.
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С помощью эвакуационной техники воина доставили в медицинское учреждение, где ему оперативно оказали необходимую помощь.
В штабе добавили, что сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.
Сутки на Донбассе
За минувшие сутки на Донбассе вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим тишины, в результате чего было уничтожено два боевика.
Среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов потерь нет.