Унаслідок розриву міни під Верхньоторецьким травмувався український військовий.

– По позиціях українських захисників поблизу Верхньоторецького, російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок розриву однієї з мін отримав бойове травмування один військовослужбовець Об’єднаних сил, – зазначили у штабі ООС.

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За допомогою евакуаційної техніки воїна доставили до медичного закладу, де йому оперативно надали потрібну допомогу.

У штабі додали, що наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Доба на Донбасі

За минулу добу на Донбасі збройні формування РФ вісім разів порушили режим тиші, внаслідок чого було знищено двох бойовиків.

Серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів втрат немає.