Мор риби під Миколаєвом: кілометр берегу всіяний мертвими бичками

Державна екологічна інспекція з’ясовує причину загибелі великої кількості риби на береговій смузі Дніпровського лиману.
Масовий мор риби зафіксовано поблизу села Іванівка в Очаківському районі на Миколаївщині, повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.
Мертвими бичками та атеринами була всіяна ділянка берега довжиною в один кілометр та шириною в один метр, встановили інспектори ДЕІ.
З метою визначення причин мору риби експерти взяли проби води та направили їх до лабораторії.
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Масовий мор риби зафіксовано на Миколаївщині.
Вчора інспектори ДЕІ, обстеживши берегову смугу Дніпровського лиману біля…
Опубликовано Андрій Мальований Вторник, 7 июля 2020 г.
Масовий мор риби на Херсонщині
У 2019 році на території кар’єру Херсонського морського торгового порту, де видобувають пісок, знайшли мертвими щонайменше 2 млн особин риби.
На території кар’єру був сильний запах сірководню, тож експерти попередньо заявили, що масовий мор риби стався через вибух пласта піску на глибині.