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Факти / Україна

Мор риби під Миколаєвом: кілометр берегу всіяний мертвими бичками

Державна екологічна інспекція з’ясовує причину загибелі великої кількості риби на береговій смузі Дніпровського лиману.

Масовий мор риби зафіксовано поблизу села Іванівка в Очаківському районі на Миколаївщині, повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Мертвими бичками та атеринами була всіяна ділянка берега довжиною в один кілометр та шириною в один метр, встановили інспектори ДЕІ.

З метою визначення причин мору риби експерти взяли проби води та направили їх до лабораторії.

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Масовий мор риби зафіксовано на Миколаївщині.
Вчора інспектори ДЕІ, обстеживши берегову смугу Дніпровського лиману біля…

Опубликовано Андрій Мальований Вторник, 7 июля 2020 г.

Масовий мор риби на Херсонщині

У 2019 році на території кар’єру Херсонського морського торгового порту, де видобувають пісок, знайшли мертвими щонайменше 2 млн особин риби.

На території кар’єру був сильний запах сірководню, тож експерти попередньо заявили, що масовий мор риби стався через вибух пласта піску на глибині.

Фото: Dreamstime

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