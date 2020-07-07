PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На границе с Беларусью возобновили работу еще два пункта пропуска

7 июля на границе между Украиной и Беларусью возобновили работу еще два пропускных пункта, ее можно пересечь пешком, на пассажирском или грузовом транспорте.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

В полночь начали работу пункты пропуска Дольск в Любешовском районе Волынской области и Вильча в Полесском районе Киевской области.

Читайте: На границе с Польшей возобновит работу еще один пункт пропуска

В пункте пропуска Дольск пересечь границу могут все, кто имеет на это законное право, а в Вильче — это могут сделать только граждане Украины или Белоруси.

Украина и соседние страны постепенно ослабляют карантин, поэтому восстанавливают работу пункты пропуска на границах.

В частности, 6 июля начал работу пункт пропуска Грушев-Будомеж.

Он расположен на границе Украины и Польши во Львовской области.

Источник: Госпогранслужба

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка