На границе с Беларусью возобновили работу еще два пункта пропуска

7 июля на границе между Украиной и Беларусью возобновили работу еще два пропускных пункта, ее можно пересечь пешком, на пассажирском или грузовом транспорте.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

В полночь начали работу пункты пропуска Дольск в Любешовском районе Волынской области и Вильча в Полесском районе Киевской области.

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В пункте пропуска Дольск пересечь границу могут все, кто имеет на это законное право, а в Вильче — это могут сделать только граждане Украины или Белоруси.

Украина и соседние страны постепенно ослабляют карантин, поэтому восстанавливают работу пункты пропуска на границах.

В частности, 6 июля начал работу пункт пропуска Грушев-Будомеж.

Он расположен на границе Украины и Польши во Львовской области.