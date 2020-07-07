На кордоні з Білоруссю відновили роботу ще два пункти пропуску

7 липня на кордоні між Україною та Білоруссю відновили роботу ще два пропускні пункти, його можливо перетнути пішки чи пасажирським або вантажним транспортом.

Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

Опівночі розпочали роботу пункти пропуску Дольськ у Любешівському районі Волинської області і Вільча у Поліському районі Київської області.

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У пункті пропуску Дольськ перетнути кордон можуть всі, хто має на це законне право, а у Вільчі – це можуть зробити лише громадяни України чи Білорусі.

Україна та сусідні країни поступово послаблюють карантин, через це відновлюють роботу пункти пропуску на кордонах.

Зокрема, 6 липня розпочав роботу пункт пропуску Грушів-Будомєж.

Він розташований на кордоні України і Польщі у Львівській області.