Планируем восстановить более 6 тыс. км автодорог до конца этого года — Криклий

Несмотря на пандемию и кризис, Большое дорожное строительство в Украине не останавливалось ни на минуту. Следовательно, к концу этого года планируется восстановить более 6 тыс. км автодорог. Вместе с тем, финансирование дорожной отрасли сохранено полностью, а также привлечено еще 35 млрд грн дополнительных средств.

В итоге, на строительство украинских дорог в этом году будет направлено более 100 млрд грн.

Такие цифры сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем новом блоге на OBOZREVATEL.

— Несмотря на коронакризис, мы развивали инфраструктуру внутри страны. Программа Большое строительство не останавливалась ни на минуту. Мы планируем восстановить более 4 тыс. км дорог государственного значения и более 2 тыс. км местных дорог. Если говорить о дорогах государственного значения — сейчас работы идут приблизительно на 3 063 км автодорог. Первые дороги уже завершены в Черкасской, Волынской, Львовской, Киевской областях, — отметил глава министерства.

По его словам, в этом году начали строиться и ремонтироваться объекты, которые десятилетиями стояли недостроенными и разбитыми.

— На бывшей дороге смерти — так называют автодорогу Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев сейчас устраивают тяжелый бетон. Работы продолжаются на 52 км. Восстанавливается 128 км дороги от Станицы Луганской в ​​Северодонецк и т.д., — добавил Владислав Криклий.

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Кроме этого, для повышения экологичности на объектах Большого строительства в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях уже активно используются технологии устройства слоев дорожной одежды из отходов — металлургических шлаков.

Всего в 2020 году к строительству дорог будут привлечены более 482 тыс. кубометров таких материалов.

— Наибольший объем шлаков — 373 тыс. кубометров, используют в Днепропетровской области на строительстве маршрута Киев — Днепр (дорога Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка), — отметил министр.

Также возобновились строительные работы на новом мосту через р. Днепр в Запорожье. Всего более 70 мостовых сооружений будет построено или отремонтировано в этом году. Это примерно 3-4 моста в каждой области.

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