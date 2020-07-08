Плануємо відновити понад 6 тис. км автошляхів до кінця цього року – Криклій

Незважаючи на пандемію та кризу, Велике дорожнє будівництво в Україні не зупинялося ні на мить. Відтак, до кінця цього року планується відновити понад 6 тис. км автошляхів. Разом з тим, фінансування дорожньої галузі збережено повністю, а також залучено ще 35 млрд грн додаткових коштів.

У підсумку, на будівництво українських доріг у цьому році буде спрямовано понад 100 млрд грн.

Такі цифри повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму новому блозі на OBOZREVATEL.

– Незважаючи на коронакризу ми розвивали інфраструктуру всередині країни. Програма Велике будівництво не зупинялась ні на мить. Ми плануємо відновити понад 4 тис. км доріг державного значення та більше 2 тис. км місцевих доріг. Якщо говорити про дороги державного значення – зараз роботи йдуть на близько 3 063 км автошляхів. Перші дороги вже завершені у Черкаській, Волинській, Львівській, Київській областях, – зазначив очільник міністерства.

За його словами, цьогоріч почали будуватися та ремонтуватися об’єкти, які десятиліттями стояли недобудованими та розбитими.

– На колишній дорозі смерті – так називають автошлях Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв зараз влаштовують важкий бетон. Роботи тривають на 52 км. Відновлюється 128 км дороги від Станиці Луганської до Сєвєродонецька тощо, – додав Владислав Криклій.

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Крім цього, для підвищення екологічності на об’єктах Великого будівництва в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях вже активно використовуються технології влаштування шарів дорожнього одягу з відходів промисловості – металургійних шлаків.

Всього у 2020 році до будівництва доріг буде залучено понад 482 тис. кубометрів таких матеріалів.

– Найбільший обсяг шлаків – 373 тис. кубометрів, використають у Дніпропетровській області на будівництві маршруту Київ – Дніпро (дорога Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка), – відмітив міністр.

Також відновилися будівельні роботи на новому мосту через р. Дніпро в Запоріжжі. Всього понад 70 мостових споруд буде побудовано чи відремонтовано цьогоріч. Це приблизно 3-4 мости в кожній області.

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