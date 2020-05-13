Автомагистраль-Юг вышла на рекордные темпы реализации проекта Большое строительство Зеленского

Крупнейшая украинская автодорожная компания Автомагистраль-Юг по итогам первых месяцев реализации президентского проекта Большая стройка вышла на рекордные темпы выполнения работ.

Об этом сообщил генеральный директор компании Николай Тимофеев.

— Ремонтные и строительные работы проводим на 32-х объектах в 10 областях страны: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской и Харьковской. На некоторых объектах работаем почти круглосуточно! Задействована вся наша большая команда — почти 3 тыс. сотрудников и более 1 500 единиц дорожно-строительной техники. Почти на полную мощность работают 18 производственных баз — 13 асфальтобетонных заводов и пять установок по изготовлению укрепленных вяжущих щебеночных смесей. И мы уже готовы отчитаться о значительных результатах — Автомагистраль-Юг установила первый в этом году рекорд. За 2 месяца наши заводы выпустили более 320 тыс. тонн асфальтобетонных смесей — больше, чем когда-либо в период с марта по апрель. Также произведено 150 тыс. тонн укрепленных щебеночных смесей, — отметил Тимофеев.

По словам главы дорожного гиганта, украинские компании доказали, что имеют достаточное количество техники и квалифицированных кадров для того, чтобы выполнить весь запроектированный объем работ.

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— В планах Президента — восстановить более 4 тыс. км автодорог в этом году. Крупные национальные дорожные компании доказали, что готовы реализовать этот план собственными ресурсами. И это, конечно, вызывает беспокойство определенной группы недобросовестных игроков рынка, экс-чиновников и медийщиков, которые планировали хорошо нажиться на государственном дорожном финансировании.

Поэтому сейчас они запустили кампанию по дискредитации крупнейших украинских подрядчиков. Прибегают к откровенной манипуляции и лжи. Придумали фейк, якобы Укравтодор завышает цены почти наполовину и не допускает к конкурсам малоизвестные компании без опыта. Как наиболее яркий пример приводили крупные тендеры в Сумской области, часть из которых в марте выиграла в основном в прошлом году неизвестная компания. Сначала эту компанию не допускали к конкурсу, но она пожаловалась в Антимонопольный комитет Украины. Демпинговала и выиграла.

И вот финал истории, которую так рекламировали оппоненты Укравтодора: компания отказалась от участия во всех сумских проектах. Чтобы не срывать программу Большого строительства, Автомагистраль-Юг согласилась реализовать эти проекты. Ведь наше ценовое предложение было вторым. То есть, вся теория о том, что непонятные компании, без истории и опыта — это очень хорошо, потому что они готовы снижать цену — оказалась полностью фальшивой.

Еще один фейк, который только что появился — якобы мы и другие крупные компании не имеют необходимого количества персонала и техники и фальсифицирует тендерную документацию. Это уже финиш. У нас официально трудоустроены более 2,5 тыс. сотрудников, получают белую зарплату. Одну из самых высоких в отрасли. Это очень легко проверить. Мы системно поддерживаем наши учреждения профильного образования и предоставляем первые рабочие места выпускникам, делаем из них настоящих специалистов.

Мы за 15 лет сдали все объекты! И готовы отвечать за качество каждого! Но несмотря на все факты оппоненты за деньги распространяют в интернете эту ложь, — сказал Тимофеев.

Как сообщалось, Кабинет министров в рамках программы Большое строительство планирует выделить на дорожное строительство более 100 млрд грн в этом году.