Более 300 объектов, тысячи км дорог: в Украине стартовало Большое строительство

2 марта в Украине одновременно начались строительные работы на более чем 300 объектах. Так стартовал национальный проект Большое строительство, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

– В планах в течение года возведение более 100 школ, 100 детсадов, 100 стадионов и 200 новых приемных отделений больниц. Также будет построено 4 тыс. км дорог. Работу уже начали более чем на 300 объектах. Ожидаем, что все планы будут воплощены уже до конца этого года, – уточнил глава правительства.

Он также отметил, что благодаря этому проекту создадут 150 тыс. новых рабочих мест.

Гончарук напомнил, что проект Большое строительство анонсировали еще осенью как совместный проект правительства и президента. На него пойдут средства госбюджета и местных, а также Государственного фонда регионального развития.

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По его словам, главная цель проекта – до 2021 года построить или провести капитальный ремонт 6,5 тыс. км дорог, 236 школ, 155 детских садов, 212 многопрофильных больниц интенсивного лечения 1-го и 2-го уровней, 422 амбулаторий и 169 спорткомплексов.

Напомним, в 2020 году Кабмин планирует привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения.