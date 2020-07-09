Air France и Flydubai возобновляют рейсы в Украину

Франция и Дубай восстанавливают регулярные рейсы в Бориспольский аэропорт.

Так, компания Flydubai начала работу в среду, 8 июля.

— На первое время рейсы из Международного аэропорта Борисполь в Международный аэропорт Дубай планируется три раза в неделю, — говорится в сообщении.

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Касательно авиакомпании Air France, то первый рейс в Украину прибудет уже 14 июля.

— Наши французские партнеры заявили о постепенном перезапуске своей сети по действующим маршрутам, которые были приостановлены из-за коронавируса. Теперь можно летать из Киева в Париж, — заверили в представительстве аэропорта.

До конца августа самолеты Air France будут летать из Парижа в Киев и обратно каждые вторник и пятницу.

Факты ICTV публиковали расписание первых рейсов Air France: самолеты из Франции будут вылетать из аэропорта Шарля де Голля.

Также в компании отметили, что перед покупкой билетов пассажирам необходимо учитывать ограничения на транзит в других странах.

Источник: Boryspil Airport