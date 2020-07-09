Air France і Flydubai відновлюють рейси до України

Франція та Дубаї відновлюють регулярні рейси до українського аеропорту в Борисполі.

Так, компанія Flydubai розпочала роботу у середу, 8 липня.

– На перший час рейси з Міжнародного аеропорту Бориспіль до Міжнародного аеропорту Дубаї плануються три рази на тиждень, – йдеться у повідомленні.

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Щодо авіакомпанії Air France, то перший рейс в Україну прибуде вже 14 липня.

– Наші французькі партнери заявили про поступовий перезапуск своєї мережі за діючими маршрутами, які були припинені через коронавірус. Тепер можна літати з Києва до Парижа, – запевнили у представництві аеропорту.

До кінця серпня літаки Air France літатимуть з Парижа до Києва і назад кожних вівторка і п’ятниці.

Факти ICTV публікували розклад перших рейсів Аir France: літаки з Франції вилітатимуть із аеропорту Шарля-де-Голля.

Також у компанії зауважили, що перед купівлею квитків пасажирам необхідно враховувати можливі обмеження на транзит в інших країнах.

Джерело: Boryspil Airport