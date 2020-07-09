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Факти / Україна

Пішла за грибами: на Буковині жінка народила дитину в лісі

У Чернівецькій області 9 липня жінка пішла до лісу за грибами, де народила дитину. Немовля народилося здоровим, його разом з матір’ю доставили до пологового будинку.

Про це розповів директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв.

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– Жінка пішла до лісу по гриби у селі Тарашани. Вона була на 39-му тижні вагітності. Там в неї почалися перейми й вона народила дитину, – розповів Єленєв.

Швидка госпіталізувала жінку з дитиною до пологового будинку №2 у Чернівцях.

Пологи у туалеті

У Великій Британії багатодітна мати навіть не підозрювала про свою вагітність і несподівано народила в туалеті.

За словами жінки, у неї не було ніяких ознак вагітності. Вона зрозуміла, що вагітна тільки тоді, коли в туалеті у неї відійшли води.

Джерело: ІА АСС 

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