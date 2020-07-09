Кто имеет право на получение соцвыплат, куда обращаться и какие документы нужны для оформления пенсии – в материале Фактов ICTV.

Виды пенсий в Украине

В соответствии с законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, в нашей стране предусмотрены такие виды пенсий:

пенсия по возрасту;

пенсия по инвалидности;

пенсия по потере кормильца;

другие виды специальных пенсий (социальные, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, военнослужащим и т. д.).

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Документы для оформления пенсии по возрасту

Пенсия по возрасту оформляется для женщин, которым исполнилось 59,5 лет, и для мужчин, которым исполнилось 60 лет. Чтобы оформить соц. выплату, необходимо обратиться в Пенсионный фонд по месту регистрации и подать такие документы:

заявление о назначении пенсии (стандартный бланк предоставляется в Пенсионном фонде);

паспорт гражданина Украины (или ID-карту);

справку о месте регистрации или проживания человека (справку о регистрации места проживания, справку переселенца);

идентификационный номер;

трудовую книжку;

справку о заработной плате;

другие документы, подтверждающие наличие трудового стажа с 1 января 2004 года (при наличии);

документы о предоставлении особого статуса, например, инвалида, чернобыльца, военнослужащего и т. д.;

два цветных фото размером 4×6 см для оформления пенсионного удостоверения;

реквизиты открытого пенсионного (социального) счета в банке.

Отметим, что пенсионеры могут открывать социальные счета в любом украинском банке, за исключением пенсионеров со статусом переселенцев. В соответствии с распоряжением правительства, ВПЛ обязаны открывать счета только в Ощадбанке.

Пенсионеры также могут получать пенсию по почте – для этого достаточно указать отделение Укрпочты, на которое будут ежемесячно перечисляться деньги.

Документы для оформления пенсии по инвалидности

Чтобы оформить пенсию по инвалидности, необходимо обращаться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации или в Пенсионный фонд. Если у человека достаточно трудового – пособие будет назначать Пенсионный фонд, а если трудового стажа нет или недостаточно – Управление труда.

Необходимо предоставить такие документы на пенсию по инвалидности:

заявление на пенсию по инвалидности (бланк предоставляется соц. органами);

паспорт или ID-карту со справкой о прописке;

идентификационный номер;

выписку из акта освидетельствования Медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы, причины и срока инвалидности;

трудовую книжку и другие документы, которые подтверждают трудовой стаж;

справку о заработной плате за период страхового стажа до 1 июля 2000 года;

два цветных фото размером 4×6 см.

Документы для оформления пенсии по потере кормильца

В соответствии со ст. 36 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсия по потере кормильца назначается нетрудоспособным родственникам, которые были на содержании умершего или без вести пропавшего человека.

На такую пенсию имеют право:

супруг (супруга) или родители умершего человека, если они имеют статус инвалида или достигли пенсионного возраста;

дети, которые не достигли возраста 18 лет (или возраста 23 лет при условии, что они получают образование на дневном отделении);

супруг (супруга), если они не работают и осуществляют уход за ребенком умершего кормильца в возрасте до 8 лет.

Пенсия начисляется при условии достаточного страхового стажа кормильца (в зависимости от возраста кормильца он должен составлять от 1 до 14 лет). Исключения составляют случаи смерти кормильца, который исполнял воинский долг или был участником Революции Достоинства (этим категориям граждан не обязательно иметь страховой стаж).

Для оформления пенсии по потере кормильца могут запросить такие документы:

документы о стаже кормильца (трудовая книжка);

индивидуальные сведения о застрахованном лице за период с 1 июля 2000 года – для подтверждения зарплаты отделом персонифицированного учета;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и свидетельство о социальном страховании лица, которому назначается пенсия, и умершего кормильца.

паспорт или свидетельство о рождении лица, которому назначается пенсия;

справка о составе семьи умершего кормильца или другие документы, подтверждающие родственные отношения;

свидетельство органов ЗАГСа о смерти кормильца или решение суда о признании человека без вести отсутствующим или объявления его умершим;

документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на иждивении;

документы о месте регистрации;

справка с места учебы, подтверждающая, что получатель пенсии, не достигший возраста 23 лет, обучается на дневной форме обучения;

документы о страховом стаже лица, которому назначается пенсия.

С 1 июля в Украине повысили пенсии. Теперь минимальная выплата составит не 1 638 грн, а 1 712 грн. Сколько теперь будут получать разные категории пенсионеров – читайте в материале Фактов ICTV.