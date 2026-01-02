С началом 2026 года в Украине автоматически изменятся размеры пенсионных выплат. Пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд, ведь перерасчет произойдет без подачи заявлений. Причиной изменений стало повышение прожиточного минимума, предусмотренное бюджетными документами.

Какой будет максимальная пенсия в Украине в 2026 году, читайте в нашем материале.

Какова максимальная пенсия в Украине в 2026 году

С ростом этого показателя пересматриваются все выплаты и доплаты, которые к нему привязаны. Больше всего это почувствуют пенсионеры, чьи пенсии рассчитываются в процентах от прожиточного минимума.

В частности, минимальный размер пенсии увеличится с 2 361 до 2 595 грн. Также предусмотрено повышение максимальной пенсии в Украине с 23 610 до 25 950 грн.

Максимальная пенсия в Украине в 2026 году рассчитывается по четким ограничениям, установленным законом. Максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 грн, поэтому предельная пенсия равна:

2 595 × 10 = 25 950 грн

Кому повысят пенсии в 2026 году

Отдельно перерасчет коснется ветеранов. Для них надбавки к основной пенсии составляют от 10% до 50% прожиточного минимума — в зависимости от предоставленного статуса, поэтому повышение также произойдет автоматически.

Дополнительные выплаты получат и пенсионеры с особыми заслугами. Размер их надбавок колеблется в пределах 20-40% прожиточного минимума, а для лиц с выдающимися заслугами перед государством предусмотрена отдельная доплата в размере 70% этого показателя.

Небольшой, но гарантированный рост предусмотрен и для пенсионеров с сверхнормативным стажем. За каждый дополнительный год к основной пенсии добавляется 1%, но не более 1% от минимальной пенсии.

В результате максимальная доплата вырастет с 23,61 до 25,95 гривны.

Количество лет для выхода на пенсию в 2026 году

В ПФУ напомнили, что возможность выхода на пенсию в Украине определяется двумя ключевыми факторами — возрастом человека и продолжительностью его страхового стажа.

Закон Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании №1058-IV предусматривает несколько возрастных порогов для назначения пенсии: 60, 63 или 65 лет.

Согласно статье 26 этого закона, в 2026 году будут действовать обновленные требования к страховому стажу:

для оформления пенсии в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа,

в 63 года — не менее 23 лет,

в 65 лет — минимум 15 лет.

В марте 2026 года запланирована очередная индексация пенсий. Ее размер будет зависеть от уровня инфляции и средней заработной платы за 2025 год.

В правительстве отмечают, что в целом в государственном бюджете на 2026 год на пенсионное обеспечение заложено 1,27 триллиона гривен, что должно гарантировать стабильность всех предусмотренных выплат.