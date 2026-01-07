В Україні передбачені різні види пенсійних виплат, які можуть оформити українці.

Хто має право на отримання соцвиплат, куди звертатися та які документи потрібні для оформлення пенсії – у матеріалі Фактів ICTV.

Види пенсій в Україні

Відповідно до закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у нашій країні передбачені такі види пенсій:

пенсія за віком;

пенсія по інвалідності;

пенсія по втраті годувальника;

інші види спеціальних пенсій (соціальні, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, військовослужбовцям тощо).

Документи для оформлення пенсії за віком

В Україні вийти на пенсію у 2026 році чоловіки та жінки, відповідно до законодавства, можуть за двох умов:

досягли 60-річного віку;

мають страховий стаж не менше 33 років.

Якщо на момент настання цього віку стажу недостатньо, можна продовжити працювати або докупити його.

У 2026 році за наявності страхового стажу від 23 роки людина набуде право на призначення пенсії за віком після досягнення 63-річного віку, а при наявності стажу від 15 років – лише після досягнення 65-річного віку.

У пресслужбі Пенсійного фонду України повідомили, щоб оформити соцвиплату у 2026 році, потрібно звернутися до Пенсійного фонду за місцем реєстрації й надати такі документи:

заяву про призначення пенсії (стандартний бланк видається в Пенсійному фонді);

паспорт громадянина України (або ID-картку);

довідку про місце реєстрації або проживання людини (довідку про реєстрацію місця проживання, довідку переселенця);

ідентифікаційний номер;

трудову книжку;

довідку про заробітну плату;

інші документи, що підтверджують наявність трудового стажу;

документи про надання особливого статусу, наприклад, особи з інвалідністю, чорнобильця, військовослужбовця тощо (якщо є);

два кольорових фото розміром 4×6 см для оформлення пенсійного посвідчення;

реквізити відкритого пенсійного (соціального) рахунку в банку.

У ПФУ також пояснили, що за призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь-який час після права на отримання виплати.

Якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана не пізніше трьох місяців із дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку. Якщо ж звернення за пенсією буде пізніше – пенсію призначать із дати звернення за нею.

Крім того, отримувати свою пенсію пенсіонери можуть поштою (для цього достатньо вказати відділення Укрпошти, на яке будуть щомісяця перераховуватися гроші) або на банківський рахунок.

Документи для оформлення пенсії з інвалідності

Заява про призначення пенсії та необхідні документи подаються до будь-якого управління Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання особисто. Також заяву можна подати через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

Воно передається до управління ПФУ за місцем проживання (реєстрації) особи, яка подала заяву.

Є ще один спосіб оформлення пенсії по інвалідності – через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно увійти в систему, обрати відповідну послугу, прикріпити скани документів та підписати заяву кваліфікованим електронним підписом.

Щоб оформити пенсію по інвалідності, потрібно надати такі документи:

заяву на пенсію з інвалідності (бланк надається ПФУ);

паспорт, ID-карта або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання (реєстрації) та вік;

ідентифікаційний номер;

документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, документи про навчання, військову службу тощо);

виписку з акту огляду Медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності;

довідка про заробітну плату за період страхового стажу;

два кольорових фото розміром 4×6 см.

Документи для оформлення пенсії у зв’язку із втратою годувальника

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, якщо годувальник на день смерті набув необхідний страховий стаж тривалістю від 1 до 15 років у залежності від віку годувальника на час смерті.

Для призначення пенсії у разі втрати годувальника потрібно звернутися до управління Пенсійного фонду України та подати такі документи:

заяву на призначення пенсії;

документи про місце проживання (реєстрації) особи;

індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року – для підтвердження зарплати відділом персоніфікованого обліку;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (подається у разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має такі документи);

свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

довідка про склад сім’ї померлого годувальника або інші документи, що підтверджують родинні зв’язки (за наявності);

копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

свідоцтво органів РАГСу про смерть годувальника або рішення суду про визнання людини безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні;

довідка з місця навчання, що підтверджує, що одержувач пенсії, який не досяг віку 23 роки, навчається на денній формі навчання (для дітей);

документи про страховий стаж особи, якій призначається пенсія.

Якщо померлий військовослужбовець, тоді буде потрібен документ від військової частини, комісаріату чи іншої військової установи з зазначеною датою та причиною смерті.